静岡市が、東静岡駅北口に整備を目指す新しいアリーナについて、事業者の公募の結果、「NTTドコモ」を代表企業とするグループが落札したことが、関係者への取材で分かりました。静岡市が東静岡駅北口の市有地に整備を目指す新しいアリーナは、一般競争入札で事業者を募り、審査が行われていましたが、関係者によりますと、落札したのは、大手通信キャリア「NTTドコモ」を代表企業にした、10社以上の構成企業や協