中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月24日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は24日の記者会見で、米国がイランに対する「限定的な軍事攻撃」を検討する可能性があるとの報道について、中国は関連の動向を注視しており、各方面が自制を保ち、対話を通じて意見の相違を解決するよう望んでいると表明した。また、中東地域の緊張が高まることは、いずれの側の利益にも合致しないと述べた。