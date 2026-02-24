22日、エレベーターが緊急停止する事故があった東京スカイツリーは、25日も臨時休業すると発表しました。22日午後、東京・墨田区にある東京スカイツリーでエレベーターが緊急停止し、20人がおよそ6時間にわたって閉じ込められる事故が発生しました。エレベーターの総点検を行うため24日、臨時休業していますが、東京スカイツリーは、エレベーターが停止した原因について引き続き調査を行う必要があるとして、25日も臨時休業すると