開幕まで10日を切ったWBC。野球日本代表・侍ジャパンの宮崎合宿にアドバイザーとして帯同したパドレスのダルビッシュ有投手が24日、自身のXで決起集会に参加し選手たちと交流したことを明かしました。3月に開催されるWBCに向け、宮崎で合宿を行ったダルビッシュ投手。これまで2度、WBCで戦ってきた経験を生かし、選手たちへアドバイスを行いました。ダルビッシュ投手は23日の練習を持って宮崎での帯同を終え、その日の夜は投手野手