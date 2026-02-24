木村拓哉主演の映画「ＨＥＲＯ」（２０１５年）が２１日、フジテレビで放送された。東京地検城西支部の検事久利生公平（木村拓哉）の前に日本の司法が及ばない「大使館」が立ちはだかった。冒頭、城西支部の警備員小杉啓太（勝矢）が、コンパクトテレビで夢中になって見ていた、テレビ画面の中のお天気キャスター川端可憐が伝える街頭レポートが、後で事件を解く重要なカギに。お天気キャスターを演じていたのは長野美郷。