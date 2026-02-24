県内で山林火災が相次いでいることを受け、県が2月24日に緊急の対策会議を開き、火の取り扱い注意の呼びかけの強化などを確認しました。対策会議には、県や警察の他、オンラインで各市町村の消防などが出席しました。県内では、先週から4件の山火事が発生。このうち、2件は野焼きが原因でした。那賀・海陽の町境と、神山町で発生した山火事では、自衛隊が出動する事態にまで発展しています。会議では、地元消防が中心となり、野焼