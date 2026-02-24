経団連の筒井義信会長は２４日の定例記者会見で、米連邦最高裁判所がトランプ米政権による「相互関税」を違法とする判決を出したことについて「関税という手段が否定されたわけではなく、引き続き注視していく必要がある」と警戒感を示した。筒井氏は米最高裁の判断について「チェック・アンド・バランス（抑制と均衡）が働いたと認識しており、（判決は）経済全体にとってプラスだった」と指摘した。一方で、トランプ大統領が