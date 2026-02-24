2026年の緑化運動のポスター原画と標語コンクールの入賞者が決まり、2月24日に県表彰が贈られました。県表彰が贈られたのは、ポスター原画・最優秀賞の荒木美奈さんや、標語・最優秀賞の鈴木柚菜さんら入賞者4人です。県庁で行われた表彰式では、県議会の須見一仁議長が表彰状を手渡し、「みなさんの作品が、緑化運動の精神を社会に伝える力強いメッセージになります」とお祝いの言葉を述べました。（ポス