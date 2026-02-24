中日で通算219勝をマークしたレジェンド左腕・山本昌氏が東海テレビ公式チャンネル「ドラHOTpress」に出演。セ・パ両リーグで本塁打王を獲得した山崎武司氏と「夢中になった野球漫画」について語り合った。子どものころに見ていた作品について、「テレビで見たのは侍ジャイアンツ。漫画読んでいたのはドカベン、野球狂の詩、キャプテン、プレーボール」と次々と作品名を挙げた山本昌氏。山崎氏が「自分がその漫画に登場できた