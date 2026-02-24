タレントの王林（２７）が２４日、都内で行われた「ＨＯＴＰＥＰＰＥＲＢｅａｕｔｙＡＷＡＲＤ２０２６」にお笑いコンビ・ＥＸＩＴと登壇した。表彰式では右肩を露出した大胆なドレス姿に、茶髪を２つにまとめたヘアスタイルを披露。理想の髪形について「アイドルの時はずっと、長めだったので、ショートヘアに憧れてます」と告白した。さらに理想の髪形について「髪の毛が、手に刺さるくらい硬いので、柔らかい印象に