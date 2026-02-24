香川県の高松市サンポート地区に「あなぶきアリーナ香川」が開館して、きょう（24日）で1年です。いまや県のシンボル。これからも多くの人に親しまれる場所にと、施設を自由に見学できるイベントが始まりました。 【写真を見る】「あなぶきアリーナ香川」開館1周年で記念イベントバックヤードや控室などの見学も【香川・高松市】 まるで海に浮かぶ小島。ひょうたんのような屋根が特徴的です。「世界で