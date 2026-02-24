スターラックス航空は、東京/成田〜台中線を期間増便する。同路線は3月30日に開設し、月・水・木・土曜の週4往復を運航する。4月17日から5月31日までと，7月12日から8月18日まで、1日1往復に増便する。機材はエアバスA321neoを使用する。所要時間は東京/成田発が3時間40分、台中発が3時間半。需要の高まりを受けて増便を決めた。この他に、熊本〜台中線も増便する。■ダイヤJX315東京/成田（15：30）〜台中（18：10）／月JX315