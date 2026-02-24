●あす25日(水)朝にかけて本降りの雨 その後は雨は止む見込み●久々のまとまった雨 大きな水たまりや傘の扱い等に注意●雨上がりからは花粉大量飛散 「極めて多い」所も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう24日(火)の県内は、朝は穏やかに晴れていたものの、日中はみるみるどんより灰色の雲が広がって、午後は次第に雨が降りだしました。夕方には広く大きめの雨傘が欠かせないほどの本降りの雨となってきています。日本付近は東西に長