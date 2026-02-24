「ギルティホイップメロンパン」敷島製パン（Pasco）は、学習院大学経済学部の学生と共同開発した「ギルティホイップメロンパン」を、3月1日から、関東、中部、関西、中国、四国、九州地区で発売する。Pascoは2010年から、学習院大学経済学部の学生と共同開発した商品を発売している。今年も同学部の学生が、チームごとにヒアリングや市場調査を行い、その結果を基に商品を考案。プレゼンの結果、「ギルティ・背徳感」をテーマとし