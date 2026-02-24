スポーツ用品販売のアルペンが展開する「ゴルフ5プレステージ」は、誕生10周年を迎えた。これを記念し、プレステージ限定モデルの発売に加え、世界的パターブランドのキーパーソン来店イベントや契約プロによる特別ラウンド体験など、周年企画を実施する。ゴルフ5プレステージは、国内外のプレミアムブランドを揃えた商品構成と、高度なフィッティングサービスを特長とする専門業態。この10年間、多くのゴルファーの人々に支えられ