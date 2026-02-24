ロシアによるウクライナ侵攻から丸4年となる24日、ゼレンスキー大統領はビデオメッセージを公開し「これまでの犠牲や戦いを無駄にしない合意が必要だ」と訴えました。ビデオメッセージは、4年前の2月24日、ロシアの侵攻を受けゼレンスキー大統領が執務していたキーウ中心部の地下壕から始まりました。そして当時のアメリカ大統領だったバイデン氏から国外退避を促された際に「必要なのは退避ではなく武器だ」などと答えた場所だと