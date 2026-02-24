日本マクドナルドは、2月25日から、価格改定（標準店舗においては約6割の商品について店頭価格（税込）10円〜50円改定）（店舗の所在地域や立地条件によって、標準店舗とは店頭価格や改定幅が異なる店舗（特殊立地店舗、特定店舗）がある）、（宅配サービス「マックデリバリー」の改定幅は異なる）と、一部商品のリニューアルを実施する。今回の価格改定は、原材料費、エネルギーコスト、人件費上昇の長期化を受けてものとなり、引