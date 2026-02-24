国会では、24日から高市首相の施政方針演説に対する各党の代表質問が始まりました。中道改革連合・小川代表：謙虚かつ丁寧な国会運営をお願いしたいと思います。必要な審議を省略してまで、何が何でも（新年度予算案の）年度内成立に固執することはない、その点、明確にお聞かせいただきたい。高市首相：国民生活に支障が生じないよう、野党の皆さまにもご協力をお願いしつつ、令和8年度予算について年度内に成立させていただける