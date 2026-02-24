「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」（２４日、平和島）準優へは無事故完走で当確だった木下大将（４０）＝福岡・９９期・Ａ２＝が、２４日の４日目４Ｒも４カドから２着と好走。レース後は「行きたいところに行ける感じ。乗り心地がいいから押し感もいい」と笑顔で手応えをつかんでいた。２５日の準優１１Ｒは２号艇となったが、「どこからでもレースはしやすいと思います」とキッパリ。「現状でも十分に好きな感じだけど、も