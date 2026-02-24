外国為替市場で円安が進行し、一時1ドル＝156円台をつけました。今月10日以来の円安・ドル高水準です。今月16日に高市総理が日銀の植田総裁と会談した際に「追加利上げに難色を示していた」と報じられ、日銀の利上げの時期が遠のくとの見方から円が売られました。