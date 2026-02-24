24日、ミラノ・コルティナオリンピックでの激闘を終えた日本代表選手たちが帰国した。正午ごろ、「TEAM JAPAN」の選手を乗せた飛行機が成田空港に到着した。到着ロビーには多くのファンが選手の姿を待ちわびて、手を振り笑顔で待ちわびて待っていた。 ちょうどそのころ、坂本花織選手（25）が笑顔で到着ゲートに姿を見せた。坂本選手はカメラを見つけると、指を指してニッコリ。マスク姿でもトレードマークの笑顔があふれた。