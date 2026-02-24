ロシアによるウクライナへの軍事侵攻からきょうで4年。和平や停戦への道筋が見えない中、双方とも犠牲者を増やし続けています。ウクライナの首都・キーウ郊外から中継でお伝えします。キーウ郊外の住宅地です。実際にロシア軍とウクライナ軍がにらみ合っている前線からは400キロほど離れていますが、こうした市民が暮らす普通の場所も攻撃にさらされています。ここには、おとといミサイルが落とされました。大きな家屋が粉々に崩れ