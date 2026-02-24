大阪・住之江署の一日署長に就任した大村崑さん（右）＝24日午後、大阪市住之江区炭酸飲料のCMなどで知られる俳優大村崑さん（94）が24日、大阪府警住之江署の一日署長に就任した。交通安全を呼びかける大阪市内のイベント会場に、警察官の制服姿ではつらつと登場。「命を落とすようなことがあったら大変だ。交通ルールを守って」と元気に呼びかけた。イベントには高齢者ら約100人が参加。大村さんは署長就任のあいさつとして