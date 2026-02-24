「スピードクイーンメモリアル・プレミアムＧ１」（２４日、鳴門）飛行機で日曜日に鳴門に来ました。席に着いて離陸を待っている時「倉持様、清埜様」とアナウンスが流れた。どんな慌てた顔で登場してくるのかと思いきや、ドアはそのまま閉められてしまいました。（倉持）莉々（３２）＝東京・１１４期・Ａ２＝に話を聞くと「３時間前には羽田にいたんですけど、めちゃくちゃ飲んでいてアナウンスに気付かなかったんです」と笑