「東京スカイツリー」は、あすも臨時休業すると発表しました。東京スカイツリーを運営している東武タワースカイツリーは、22日夜、エレベーターが突然停止し、20人が閉じ込められた事故を受け、23日と24日は臨時休業し、エレベーターの総点検を行ってきましたが、25日も臨時休業すると発表しました。運営会社は、引き続き、調査を継続する必要があると判断したためと説明しています。臨時休業はこれで3日目となります。26日以降の