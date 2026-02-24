織田信長が本能寺直前まで最も信頼していた家臣は誰だったのか。歴史学者の渡邊大門氏は「武田氏討伐後、信長が明智光秀を冷遇したという説は広く知られている。だが、その見方には無理がある。光秀こそ最も信頼された実務家だった可能性が高い」という――。（第1回）※本稿は、渡邊大門『論争 本能寺の変』（星海社新書）の一部を再編集したものです。楊斎延一『真書太閤記本能寺焼討之図』、大判錦絵三枚続、明治26年（写真＝