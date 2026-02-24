2月18日に特別国会が召集され、第二次高市内閣が発足した。神道学者で皇室研究家の高森明勅さんは「この国会で最大の注目点は、歴代の政権が積み残してきた皇位継承問題。史上初の女性首相として、女性天皇への可能性を切り開くことこそ、高市氏に求められる最大の責務だ」という――。写真＝iStock.com／istock-tonko※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／istock-tonko■今国会の注目点は皇位継承問題先の衆院選挙では自民党