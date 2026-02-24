【モデルプレス＝2026/02/24】2月24日、都内で「第25回オリンピック冬季競技大会 TEAM JAPAN 帰国時記者会見」が行われ、フィギュアスケートの中井亜美選手が出席。今大会の振り返りと、次回大会への意気込みを語った。【写真】17歳フィギュア新生、ネット上を沸かせた「可愛すぎる」姿◆中井亜美選手、五輪初出場も「緊張なく滑れた」オリンピック初出場ながら女子 シングルで銅メダルを獲得した中井選手。「シーズン初めはオリン