地価や賃料が高額な東京・六本木にある駐車場の一角に、なぜか「日本庭園」の空間がある――。2026年2月中旬、現地写真を紹介しながら疑問を投げかける投稿がSNS上で大きな注目を集めた。この駐車場は、エコロシティ（東京都港区）が運営する「EcoloPark⁺六本木第20」。駐車場を最大限活用すれば、より収益を上げられるはずの一等地で、あえて駐車台数を減らして景観重視の空間を設けた理由とは。同社に狙いや背景を聞いた。