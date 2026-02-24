ガールズグループNewJeansの“生みの親”として知られるミン・ヒジン氏が、4度目となる記者会見に臨む。2月24日、ミン・ヒジン氏が代表を務めるOKレコーズは「来る25日、ソウル某所にてミン代表の記者会見を開催する」と明かした。【画像】ミン氏の「クソジジイ」会見がまさかのTシャツにOKレコーズ側は、「ミン・ヒジン OKレコーズ代表が、1審の結果と今後の計画について自ら語る」と説明した。これに先立ち、2月12日、裁判所は芸