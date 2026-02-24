２０２５年に地方競馬で優秀な成績を残した人馬を顕彰する「ＮＡＲグランプリ２０２５」の表彰式が２４日、都内のホテルで行われた。２年ぶりに優秀女性騎手賞を受賞した今井千尋騎手は、金糸で彩られた大きな白い牡丹が輝く振り袖姿で登壇。昨年は国内の女性騎手の年間最多勝を更新し、１４２勝をマーク。大活躍の一年に「たくさんの方に支えていただき感謝の気持ちでいっぱいです。デビュー当初よりは周りを見ながらレースを