【最強昆虫王者決定！掘って遊べる カブトムシ VSクワガタ リアルフィギュア大乱闘 コレクションBOOK】 2月24日 発売 価格：1個721円 宝島社は、同社玩具ブランド「宝島社トイズ」より「最強昆虫王者決定！掘って遊べる カブトムシ VSクワガタ リアルフィギュア大乱闘 コレクションBOOK」を本日2月24日に発売した。価格は1個721円。 本商品はブロックの中に隠れた昆虫フィギュ