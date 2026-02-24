高松地方検察庁 自己破産するのに知人にお金を振り込ませて隠したとして、香川県善通寺市の無職の女（44）が2026年2月4日、破産法違反の疑いで高松地方検察庁に逮捕されました。 自己破産をする場合、手続きを行う破産管財人に申告しなければいけません。 高松地検によりますと、女は2024年2月2日から破産開始決定を受けた2025年2月18日までの間、経済的な支援を受けていた知人6人に合わせて約1500万円を親族の口座に振