今回、Ray WEB編集部は就活によくいる意地悪な面接官について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公はある日上司の山本さんに、新卒採用の面接官に選ばれます。そして面接に参加するのですが……？山本さんの意地悪な質問に驚愕する主人公。彼はどうしてそんな質問を投げかけるのか、このあと明かされます！原案：Ray WEB編集部作画：こもとさちライター Ray WEB編集部