巨人は２４日に３２歳を迎えた中川皓太投手の誕生祭を２７日から３月４日まで開催すると発表した。「ジャイアンツオンラインストア」と東京ドームの球団公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＯＦＦＩＣＩＡＬＴＥＡＭＳＴＯＲＥ」（２０ゲート横）で記念グッズの販売や直筆サイン入りポスターが当たる企画などが実施される。グッズはジャカードフェースタオル（２５００円）などで、中川のパペット「コタラシ」の誕生祭限