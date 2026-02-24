ドラゴンズ沖縄キャンプは、きょう（24日）で打ち上げ。今週は、バンテリンドームで侍ジャパンの強化試合も控えています。 【写真を見る】中日･根尾昂（25）｢悔しさしかない｣ かつての世代トップが侍ジャパン“サポートメンバー”選出 プロ8年目の正念場 そんな中、侍ジャパンサポートメンバーに選出された、金丸投手と根尾投手に注目。同じ役割でも異なる心境、そのワケは。 （金丸夢斗投手）「