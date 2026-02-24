山形県飯豊町が整備した木質バイオマス製造施設で指定管理者となっている業者の代表が82トンもの木くずの不法投棄をしていた疑いで24日逮捕されました。不法投棄の量は数百トンに上る可能性もあるとみられています。廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されたのは、飯豊町白川の会社役員・鈴木良則容疑者（77）です。警察の調べによりますと鈴木容疑者は2025年6月ごろと8月ごろ、複数回にわたって飯豊町上原の原野におがくずや木質ペレッ