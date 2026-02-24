普段使いしやすいままサーキットで違い瞭然フォルクスワーゲン・ゴルフ GTIの50周年を記念する、エディション50。エボ4へ進化したEA888型エンジンは325psを発生し、回転の反応はダイレクトで、ピーキーさがなく扱いやすい。フロントタイヤが受け止めきれないほど、パワフルでもない。【画像】VWゴルフ GTI 50周年祝うエディション50Rとヴァリアント7代目クラブスポーツ Sも全121枚アクセルペダルを踏み込めば、ベースのGTI