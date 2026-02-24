東京スカイツリー（東京都墨田区）で２２日夜、展望台エレベーターが降下中に地上約３０メートルの地点で急停止し、子供２人を含む男女計２０人が約５時間半にわたって閉じ込められた。全員救助され、けが人はなかった。運営会社「東武タワースカイツリー」は２４日、点検のため展望台の営業を前日に続き臨時休業とした。２５日も休業することを決め、２６日以降は未定としている。同社によると、事故は２２日午後８時１５分頃