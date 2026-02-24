【ダンイーデン（米フロリダ州）＝平沢祐】米大リーグは２３日、アリゾナ、フロリダ両州でオープン戦が行われ、ブルージェイズの岡本はメッツ戦の二回にオープン戦初安打となる２ランを放った。６番三塁で先発して途中で退き、２打数１安打２打点。ホワイトソックスの村上はロッキーズ戦に３番指名打者で出場し、左翼線二塁打を含む４打数２安打だった。岡本、鮮烈な一撃鮮烈な一撃だった。メジャー１年目、ブルージェイズの岡