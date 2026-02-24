ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」が24日に開幕した。新時代を切り開くスター候補だ。地元・鳴門のフレッシュルーキー井上遥妃（22＝徳島）は、チャイナドレスを着用して登場したオープニングセレモニーで選手代表あいさつの大役を務めた期待の若手である。大会の期待枠とも称される1R1号艇に抜てき。ファンの声援に応え、的確に逃げて開幕を飾った。「セレモニーの後だったので、だいぶ