秋田市の沼谷市長は、新たなスタジアム整備の計画が見通せなくなったとしても、ブラウブリッツ秋田が存続するかどうかという問題とは切り離すべきと指摘しました。クラブの存続に県や市が責任を負うべきではないなどとも述べ、市としての整備のあり方をめぐる方針を変えない考えも改めて示しています。新スタジアム整備の事業主体をめぐっては、秋田市が単独で担わないとの方針を示す一方、県は、市が主体となり施設も所有すること