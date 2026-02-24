甲本ヒロトと内田勘太郎によるユニット ブギ連が、初のライブアルバム『ブギる心』を6月3日にCDおよび完全生産限定12インチアナログ盤にてリリースする。 （関連：内田勘太郎×甲本ヒロトによるブギ連、純度100%のブルースに取りつかれたライブを観た） 本作には、2ndアルバム『懲役二秒』のリリース後に開催したライブツアー『第2回 ブギる心』の京都磔磔公演から選りすぐりの楽曲をセレクト。未発