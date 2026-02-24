＜HSBC女子世界選手権事前情報◇24日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアー第3戦が26日（木）からシンガポールで幕を開ける。開幕に先立ち、初日の組み合わせが発表された。【写真】シャットフェースで振り抜く！岩井千怜の最新スイング先週の「ホンダLPGAタイランド」で単独2位に入った岩井千怜は、ミンジー・リー（オーストラリア）、リン・グラント（スウェーデン）とのグルーピング。日本時