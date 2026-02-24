ミラノ・コルティナオリンピックで2つのメダルを獲得したスノーボードの村瀬心椛選手が4年後を見据えました。初出場となる北京五輪で女子ビッグエアで銅メダルに輝いた村瀬選手。帰国後の会見で「銅メダルじゃ終われない」と話していました。その思いを胸に今大会では勝負の3回目に、フロントサイドトリプルコーク1440で完璧な着地を披露し逆転の金メダルを獲得しました。「4年間必死でやってきた思い出というか、何もかもがつまっ