ぎふとアニメーション創業者／前代表取締役社長の森賢さんが、2月20日に亡くなった。公式X、キネマシトラス公式の公式Xにて発表された。【Xより】アニメ監督・森賢さん死去訃報全文森さんの公式Xでは、家族より「日頃より森を応援してくださった皆様へ、家族よりお知らせいたします。森 賢は、かねてより闘病中でございましたが、2026年２月20日に永眠いたしました。生前の温かい応援、そして支えてくださった皆様に心より御