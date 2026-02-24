23日放送の日本テレビ系『大悟の芸人領収書』（後11：59）では「お笑い世代間ギャップを埋めようSP」と題した企画で、出川哲朗をはじめとした平成世代と、さらば青春の光・森田哲矢をはじめとした令和世代で熱い“テレビ論”を繰り広げた。【動画】出川哲朗、YouTubeに出ない理由を熱弁同番組は、千鳥・大悟が芸人たちの私生活の領収書やレシートをエピソードとともに査定。金額に見合う面白さであると判断した場合には、全額