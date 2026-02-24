タレントの武井壮（52）21日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。現在の夢を明かした。この日はタレントの大久保佳代子とともに東京・湾岸エリアをぶらり旅。隅田川をクルージングや豊洲市場の絶品食べ歩きグルメ、癒やしの動物とのふれあい体験、Bリーグ観戦など日帰り旅を楽しんだ。2人は10年前からラジオ番組で共演していて、10年前からラジオ番組で共演していて、よく食事に出かける仲だ