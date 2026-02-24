パナソニックホールディングス（HD）は24日、欧米のテレビ販売を中国家電大手「スカイワース」に移管すると明らかにした。テレビ事業は中国メーカーの台頭で低迷しており、構造改革の一環として収益改善を図る。新機種の開発でも協力する。パナソニックHD傘下のパナソニックエンターテインメント＆コミュニケーション社がスカイワースと包括的な提携を結んだ。スカイワースが欧米で販売やマーケティング、物流を担い、パナソニ