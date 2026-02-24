茨城県立水戸聾学校で開かれた地域安全教室で「手話リンク」について説明する警察官（右から2人目）と手話で通訳する教諭（右端）＝24日午後、水戸市茨城県警は24日、県立水戸聾学校で地域安全教室を開き、スマホなどのビデオ通話を使い、手話で通報や相談ができるサービス「手話リンク」を周知した。この日は高等部の生徒11人が参加し、手順を学んだ。手話リンクは、交番や駐在所などに掲示された2次元コードを読み取り、通信